Son dakika haberi | Balıkesir'de aranan 14 aranan şahıs yakalandı
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Son dakika haberi | Balıkesir'de aranan 14 aranan şahıs yakalandı

06.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:58
Son dakika haberi | Balıkesir'de aranan 14 aranan şahıs yakalandı

Son dakika habere göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, adli makamlara sev edilen 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, adli makamlara sev edilen 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Burhaniye, Edremit ve Kepsut İlçelerinde 05.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 14 aranan şahıs yakalanmış ve adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda;1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 2 adet fişek,1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 2 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Balıkesir'de aranan 14 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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