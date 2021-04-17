Son dakika haberi | Balıkesir'de 7 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de Narkotik polisleri kent merkezi ve Edremit ilçelerinde yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı göz altına aldı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri kent merkezi ve Edremit ilçelerinde yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı göz altına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 16.04.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 5 ayrı çalışmada 7 şahıs yakalarken, yakalanan 7 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 25 adet sentetik ecza hap, 2,85 gram metamfetamin, 4,38 gram sentetik kannabinoid bonzai ve 1,54 gram esrar ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı