Son dakika haberi! Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı

23.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:54
Son dakika haberi! Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı

Son dakika habere göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 13 ayrı uyuşturucu operasyonunda 18 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 13 ayrı uyuşturucu operasyonunda 18 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi, Bandırma, Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 13 çalışmada 18 şahıs yakalanırken, 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 48,78 gram metamfetamin, 0,75 gram sentetik kannabinoid, 91 adet sentetik ecza hap, 18,87 gram esrar, 0,35 gram esrar tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı
Son dakika haberi! Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı
Son dakika haberi! Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı
Son dakika haberi! Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Gülben Ergen Murat Dalkılıç Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Ryan Babel Malcolm Thomas Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:54:33. #1.15#
title