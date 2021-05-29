Son dakika haberi... Balıkesir'de 13 şahsa uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Balıkesir'de 13 şahsa uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Balıkesir'de 13 şahsa uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de Narkotik polislerinin il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3 kişi tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Balıkesir'de Narkotik polislerinin il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli şahıs göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3 kişi tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimiz genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik olarak "Sokak Satıcılarının Yakalanması ve Suç Organizasyonun Deşifre Edilebilmesi" amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 adet uyuşturucu ecza hap ele geçirildi. Bu bağlamda 28/05/2021 günü saat: 07: 00 itibariyle Balıkesir İl Merkezi olmak üzere 3 adreste 3 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapılmış ve yapılan operasyonda; 518 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 28.05.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bigadiç, Bandırma ve Burhaniye İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs yakalandı ve 10 şahısta haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 65 adet sentetik ecza hap, 3,10 gram metamfetamin, 0,85 gram sentetik kannabinoid bonzai ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Balıkesir'de 13 şahsa uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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