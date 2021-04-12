Son dakika haberi | Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı
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Son dakika haberi | Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 4 aranan şahsı gözaltına alırken, uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 4 aranan şahsı gözaltına alırken, uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği, huzur ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde 11.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 4 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 78 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 11/04/2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada, Balıkesir İl Merkezi ve Bandırma ilçesinde 7 şüpheli şahıs yakalandı, 1 şahıs gözaltına alınırken, 6 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 2,45 gram metamfetamin, 42 adet sentetik ecza hap ve 6,10 sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı
Son dakika haberi | Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı
Son dakika haberi | Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı
Son dakika haberi | Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı
Son dakika haberi | Balıkesir'de 11 şahıs huzur operasyonlarında göz altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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