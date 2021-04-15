Son dakika haberi! Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı
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Son dakika haberi! Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Balıkesir'de 11 aranan şahıs yakalandı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Burhaniye, Erdek, Gömeç, Gönen, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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