Son dakika haberi... BALIKESİR - Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
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Son dakika haberi... BALIKESİR - Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan K.D. (3), E.G. (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D. ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D. ve E.G. (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.A, adliye çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Abimin intikamını aldım, abimi 30 kişi birden dövdü." dedi.

Düğün sahibi Selahattin Say ise kendilerinin gelen misafirlerle ilgilendikleri sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

S.A. ile husumetlerinin olmadığını ifade eden Say, "Mahalleli olarak tanıyoruz, herhangi bir husumetimiz yok. Olay esnasında sünnet düğününü yaptığımız Yiğitcan ve Selimcan da oradaydı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de vardı. Düğün esnasında ateş etmiş gitmiş. Herkes hastanede. Olay olduğu sırada herkes kaçıştı, yaralısı olanlar hastaneye gitti, biz de çocuklarımızı toplayıp eve girdik." dedi.

Son dakika haberi... BALIKESİR - Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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