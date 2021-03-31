Son dakika! BALIKESİR - Bakan Soylu: "Elde ettiğiniz tecrübeler, birikiminiz, aynı zamanda dinamizminiz dünyaya çok şey öğretecektir"
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Son dakika! BALIKESİR - Bakan Soylu: "Elde ettiğiniz tecrübeler, birikiminiz, aynı zamanda dinamizminiz dünyaya çok şey öğretecektir"

Anadolu Ajansı / Semih Kır - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Son dakika! BALIKESİR - Bakan Soylu: 'Elde ettiğiniz tecrübeler, birikiminiz, aynı zamanda dinamizminiz dünyaya çok şey öğretecektir'
Son dakika! BALIKESİR - Bakan Soylu: 'Elde ettiğiniz tecrübeler, birikiminiz, aynı zamanda dinamizminiz dünyaya çok şey öğretecektir'
Son dakika! BALIKESİR - Bakan Soylu: 'Elde ettiğiniz tecrübeler, birikiminiz, aynı zamanda dinamizminiz dünyaya çok şey öğretecektir'
Son dakika! BALIKESİR - Bakan Soylu: 'Elde ettiğiniz tecrübeler, birikiminiz, aynı zamanda dinamizminiz dünyaya çok şey öğretecektir'
Son dakika! BALIKESİR - Bakan Soylu: 'Elde ettiğiniz tecrübeler, birikiminiz, aynı zamanda dinamizminiz dünyaya çok şey öğretecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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