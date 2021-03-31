Son dakika! BALIKESİR - Bakan Soylu: "Elde ettiğiniz tecrübeler, birikiminiz, aynı zamanda dinamizminiz dünyaya çok şey öğretecektir"
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır