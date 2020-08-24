Son dakika haberi... Balık avlamak için girdiği Beyşehir Gölü'nde kalp krizi geçiren kişi öldü Son dakika haberleri... Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, balık avlamak için girdiği Beyşehir Gölün'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, balık avlamak için girdiği Beyşehir Gölün'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hacı İbrahim Eryılmaz, Gedikli köyü Mada Adası Çatal mevkisinde balık avlamak için göle girdi. Eryılmaz'a telefonla ulaşamayan ve bir süre haber alamayan yakınları kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Eryılmaz'ın gölün kıyısında hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Eryılmaz'ın cenazesi Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Eryılmaz'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Kaynak: AA