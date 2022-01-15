Son dakika haberi! Baldızını öldürmekten hüküm giyen sanık 225 bin lira tazminata mahkum edildi

Son dakika haberi: KAYSERİ'de, 16 yaşında kaybolan, 12 yıl sonra da cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarpıtılan eniştesi Umut Çakırer'e (38), maktulün anne ve babasının açtığı maddi ve manevi tazminat davası sonuçlandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 16 yaşında kaybolan, 12 yıl sonra da cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarpıtılan eniştesi Umut Çakırer'e (38), maktulün anne ve babasının açtığı maddi ve manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Çakırer'i 85 bin TL maddi, 140 bin lira manevi olmak üzere 225 bin lira tazminata mahkum etti.

Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine o dönem yapılan aramalarda, Karadavut'un izine ulaşılamadı.

Karadavut ailesi, bu süreçte maddi ve manevi anlamda yıprandığı gerekçesiyle Umut Çakırer'e Semih Emin Akbulut aracılığıyla tazminat davası açtı. Kayseri 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Umut Çakırer, anne ve babaya ayrı ayrı 70'er bin TL manevi, baba A.K.'ye 31 bin TL, anne D.K'ye ise 54 bin TL maddi olmak üzere toplam 225 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.