Son dakika haberi... Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi... Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

27.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:37
Son dakika haberi... Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Son dakika haberler... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde boş arazide balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Çepnibektaş Mahallesi'nde yaşayan Pınar Çeri, evinin yanındaki boş arazide ineğinin balçığa saplandığını fark etti. Çeri hemen itfaiyeyi aradı. Adrese gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, ineği saplandığı yerden kurtardı.

İneğinin kurtarıldığına sevinen Pınar Çeri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

 


- Manisa
Son dakika haberi... Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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