Son dakika haberi | Bakkal cinayetinde 10 gözaltı

KARS'ta işlettiği bakkal dükkanında bıçaklanıp başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Hayrettin Aymergen (81) cinayetiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde Hayrettin Aymergen, 13 Ağustos günü işlettiği bakkalda bıçaklanıp başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü, ardından da dükkanı ateşe verildi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde 10 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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