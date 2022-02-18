Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri: BAKIRKÖY'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı.

Bakırköy'de geçtiğimiz Pazar gecesi bir oto galeride çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde çatışma ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede Sarallar adı verilen suç örgütü üyeleri arasında anlaşmazlık nedeniyle çatışma çıktığı tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında adresleri belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 8  ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 9 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberi: BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMA:  SARALLAR'IN 9 ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sarallar, Çatışma, Güncel, Haberler

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