Bakırköy'de yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Bakırköy'de yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

26.02.2021 09:02 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:09
Bakırköy'de yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

BAKIRKÖY'de yolcu minibüs ile sivil polis aracı kafa kafaya çarpıştı iki kişi yaralandı.

BAKIRKÖY'de yolcu minibüs ile sivil polis aracı kafa kafaya çarpıştı iki kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. 

Kaza 08.00 sıralarında Ataköy 5. Kısım Kilitbahir Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerleyen yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen sivil polis aracı kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsünün sürücüsü Hamza Sinan Kopuz araç içinde sıkışırken, bir polis hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri minibüs içinde sıkışan sürücü Kopuz'u sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler 112 ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza sırasında minibüste yolcu olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. 


Bakırköy'de yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bakırköy'de yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bakırköy'de yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bakırköy'de yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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