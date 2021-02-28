Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE TARİHİ ESER OPERASYONU
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Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

28.02.2021 09:48 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:48
Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Gelen son dakika haberlerine göre Ali TİNBEK/İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy'de tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi.

Ali TİNBEK/İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy'de tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli bir kişinin aracının bagajında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaik yer döşemesi ele geçirildi.  Roma döneminin II. Yüzyıl'ına ait olduğu değerlendirilen 3 metre 10 cm boyunda ve 90 cm genişliğindeki mozaik incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan şüpheliyle ilgili "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan başlatılan adli işlemler ise sürüyor. 

Görüntü dökümü:

-----------Ele geçirilen mozaikten görüntü-Şüphelinin adliyeye sevki

-Detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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