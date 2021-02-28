Son dakika haberi | BAKIRKÖY'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Ali TİNBEK/İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy'de tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli bir kişinin aracının bagajında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mozaik yer döşemesi ele geçirildi. Roma döneminin II. Yüzyıl'ına ait olduğu değerlendirilen 3 metre 10 cm boyunda ve 90 cm genişliğindeki mozaik incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan şüpheliyle ilgili "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan başlatılan adli işlemler ise sürüyor.

Görüntü dökümü:

-----------Ele geçirilen mozaikten görüntü-Şüphelinin adliyeye sevki

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı