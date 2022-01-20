Son dakika haberleri... Bakırköy'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bakırköy'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un Bakırköy ilçesinde polis aracının karıştığı kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde polis aracının karıştığı kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı.

Eski Havalimanı Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 TFM 63 plakalı taksi ile aynı istikamette ilerleyen Trafik Şube Müdürlüğüne ait polis aracı, kavşakta çarpıştı.

Kazada iki polis ile taksinin içindeki iki kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Son dakika haberleri... Bakırköy'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Bakırköy'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Bakırköy'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Taksi, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title