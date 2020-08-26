Son dakika haberi! Bakırköy'de değnekçilik yapan şahıs gözaltına alındı Son dakika haberine göre Bakırköy'de değnekçilik yapan şahıs gözaltına alındı Bakırköy'de değnekçilik yaparak park adı altıdan para alan kişi gözaltına alındı.

Bakırköy'de değnekçilik yapan şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - Bakırköy'de değnekçilik yaparak park adı altıdan para alan kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında daha önce de değnekçilik yapmaktan yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy Yeşilköy Marina İSPARK önünde dün gece arabasını park eden bir vatandaştan zorla para talep edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen M.Y.'yi gözaltına alındı.

Zanlı hakkında Karayolları Trafik Kanunun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı. Daha önce de 3 kez aynı konudan işlem yapıldığı öğrenilen şüpheli M.Y. Yeşilköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: İHA