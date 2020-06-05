Son dakika haberi | Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı
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Son dakika haberi | Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı

Son dakika habere göre Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle 500 yıl sonra susan tarihi çarşıdaki çekiç sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

05.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:37

Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle 500 yıl sonra susan tarihi çarşıdaki çekiç sesleri yeniden duyulmaya başlandı.

Gaziantep'in ünlü Bakırcılar Çarşısında asırlardır duyulan çekiç sesleri korona virüs ile susmuştu, normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden duyulmaya başlandı.

UNESCO tarafından gastronomi kenti olarak ilan edilen ve 500 çeşit yemeği ile dünyanın önemli mutfaklarından olan Gaziantep'te gelinlerin çeyizinin düzüldüğü, yemeklerin pişirildiği, pişen yemeklerin servis edildiği kaplar Bakırcılar Çarşısı'ndaki ustaların ellerinden çıkıyor.

8 yaşından bu yana baba mesleği olan bakırcılığı yaptığını belirten 35 yaşındaki Erkan Yol, mesleğin 5 yıl önce bitme düzeyine geldiğini ama kentin gastronomi şehri seçilmesiyle mesleğin yeniden hayata döndüğünü ifade etti.

Son yıllarda bakırın yeniden mutfağa geri döndüğünü belirten Yol, "Elimizden geldiği sürece bu mesleği devam ettirmeyi isteriz, severek yapıyoruz Gaziantep'e özgür bir meslek benim gözümde kuyumculukla bir farkı yok" dedi.

Korona virüsten dolayı 2 aydır çalışamadıklarını kaydeden Yol, tröstlerin yeniden şehre gelmesiyle yeniden hareketlilik başlayacağını söyledi.

Bakırcılar Çarşının en genç ustası olan Metin Ceylan ise, "Pandemi sürecinde bu sesleri duymayı özledik şimdi normalleşmeye başladık sesleri duymaya duyuma ya başladık çok mutluyuz çok güzel bir duygu" diye duygularını dile getirdi.

Tarihi çarşı hayatın tamamen normale dönmesi ile birlikte yeniden yerli ve yabancı turistlerin geleceği günü bekliyor.

Son dakika haberi | Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı

Kaynak: İHA

Manşet

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