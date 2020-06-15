HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi: Bakırçay Ovası'nda hububat hasadı başladı

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye'nin önemli tarım havzalarından Manisa'nın Soma ilçesinde Bakırçay Ovası'nda hububat hasadına başlandı.

Son dakika haberi: Bakırçay Ovası'nda hububat hasadı başladı
15.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:24

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından Manisa'nın Soma ilçesinde Bakırçay Ovası'nda hububat hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, hasat öncesi denetimler yaparak, çiftçileri bilgilendirdi.

Ziraat Mühendisi Emre Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manisa Valiliğinin tebliği kapsamında, buğday ve arpa ürün hasadında dane kaybını en aza indirmek için arazi kontrollerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hasadın, biçerdöver operatör belgesi olan kişilerce işin tekniğine uygun yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Çalışır, "Biçerdöverin yanlış kullanımı nedeniyle hasat öncesi, hasat sırasında ve hasattan sonra büyük kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu kayıpların önüne geçebilmek için teknik personellerimiz denetimlerine başlamışlardır. Hasat dönemi boyunca denetimler devam edecek olup dane kayıpları sadece çiftçimize değil ülke ekonomisine de zararlar vermektedir." dedi.

Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde tarlası bulunan Hüseyin Tok ise 5 dönüm araziye ektiği ürününün hasadını yaptığını dile getirerek, "Bu yıl verimden memnun kalmadık ama Allah'a şükür olsun." ifadelerini kullandı.

Biçerdöver ustası Emre Sayın da Bakırçay Ovası'nda hasadın sürdüğünü ifade ederek, "Makinemizi sürekli kontrol ediyoruz. Dane kaybını en aza düşürmek için gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Ekonomi
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek Ekonomi
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Ekonomi
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Ekonomi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Sıla Şener Şen Demet Evgar
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Caner Erkin Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bakırçay Ovası'nda hububat hasadı başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 17:24:45. #1.15#
title