Son dakika haberi! Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri...
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Son dakika haberi! Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri...

Son dakika haberlerine göre Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak.

Son dakika haberi! Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri...
27.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:31

Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak.

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Kaynak: AA

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