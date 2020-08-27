Son dakika haberi! Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri... Son dakika haberlerine göre Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak.

Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak. Kaynak: AA