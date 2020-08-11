Son dakika haberi | Bakanlık, 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı. Askerlerin, tatbikattaki askeri uçak ile helikopterden indiği anlar görüntüde yer aldı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekatı eğitimleriyle sürüyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise askerlerin, tatbikattaki askeri uçak ile helikopterden indiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA