Son dakika haberi: Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde Afyonkarahisar'dan 10 firma yer aldı - Haberler

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Son dakika haberi: Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde Afyonkarahisar'dan 10 firma yer aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi: Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde Afyonkarahisar'dan 10 firma yer aldı

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaların isimleri açıklandı.

AFYON (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaların isimleri açıklandı. Afyonkarahisar'da birçok sucuk firmasının dana sucuk üretiminde kanatlı eti kullandığı tespit edildi.

Bakanlığın açıkladığı listede 371 firmaya ait 559 parti üründe taklit veya tağşiş tespit edildi. Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren firmalardan Bedirhan Erkoç ısıl işlem görmüş sucukta kanatlı eti, Afyon Doğaç dana sucukta kanatlı eti, Afyon Tat ısıl işlem görmüş kırmızı et sucukta baş eti, Mustafa Portakaloğlu ısıl işlem görmüş piliç sucukta baş eti, Afyon Göksu Kardeşler ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti, Can Bahar Sucukları fermente kangal sucukta baş eti, Gazioğlu dana sucukta kanatlı eti ve derisi, Umut Atılgan dana sucukta kanatlı eti tespit edildiği ifade edildi.

İşisağ Erzincan tipi tulum peynirinde koyun sütü yerine inek sütü, Yeşil Ilgaz tulum peynirinde nişasta ve pidecilerde kullanılan kıyma harcında taşlık ve baş eti olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Afyon, Tarım, Yerel, Haberler

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