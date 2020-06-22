Son dakika haberi | Bakanlar Soylu ve Pakdemirli Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberi... İncelemelerden görüntüler Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ile görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.
22.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:17
İncelemelerden görüntüler
Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ile görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA