Son dakika haberi | Bakanlar Soylu ve Pakdemirli Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Son dakika haberi... İncelemelerden görüntüler Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ile görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerden görüntüler Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ile görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. Kaynak: AA