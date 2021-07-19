Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi

Son dakika haberlerine göre Rize'deki sel ve heyelan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'deki sel ve heyelan alanını helikopterle...