Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi
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Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Rize'deki sel ve heyelan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'deki sel ve heyelan alanını helikopterle...

Rize'deki sel ve heyelan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'deki sel ve heyelan alanını helikopterle havadan inceledi.

Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi
Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi
Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi
Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
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Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelanın etkili olduğu alanları havadan inceledi - Haberler
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