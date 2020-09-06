Son dakika haberi! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu'nun incelemeleri
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Son dakika haberi! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu'nun incelemeleri

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü.

06.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü.

Giresun'da meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerine devam eden Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Çaldağ köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ün yakınlarıyla görüştü, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra buradaki AFAD Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Soylu ve Karaismailoğlu, selde hasar gören ve yıkılan evleri inceleyerek, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan kayıp kişilerin bulunması amacıyla sürdürülen arama çalışmaları hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, incelemeleri sırasında çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

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Son dakika haberi! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu'nun incelemeleri

Kaynak: AA

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