Son dakika haberi! Bakanlar Pakdemirli, Dönmez ve Kurum Giresun'daki selin ardından temizleme çalışmalarını takip...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Bakanlar Pakdemirli, Dönmez ve Kurum Giresun'daki selin ardından temizleme çalışmalarını takip...

Son dakika haberlerine göre Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarını yakında takip ediyor.

Son dakika haberi! Bakanlar Pakdemirli, Dönmez ve Kurum Giresun'daki selin ardından temizleme çalışmalarını takip...
26.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:37

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarını yakında takip ediyor.

İlçe merkezine dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesi ve personel ile kaldırılıyor.

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerinde temizlik yapıyor.

Bölgede ekipler cadde, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ile kumları temizliyor. Risk oluşturan binaların yıkımı ise devam ediyor.

Dereli ilçesinin tamamına elektrik verilmesi için çalışan ekip, kablo döşeme çalışmasını yürütüyor.

Bakanlar Pakdemirli, Dönmez ve Kurum, temizlik çalışmaları konusunda yetkililerden bilgi alarak, ilçede incelemelerini sürdürüyor.

Afetzedelerle bir araya gelen bakanlar esnafı da iş yerlerinde ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

Öte yandan, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Ordu, Tokat ve Trabzon'daki bölük komutanlıklarından gelen yaklaşık 200 asker ve JÖH ekipleri, ilçede afetzedelere destek veriyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Dünya
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Magazin
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları Ekonomi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi Magazin
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı
Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Cüneyt Arkın Kenan Doğulu
Spor Jose Sosa Sinan Gümüş Ronald Koeman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Instagram Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bakanlar Pakdemirli, Dönmez ve Kurum Giresun'daki selin ardından temizleme çalışmalarını takip... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 11:40:34. #1.15#
title