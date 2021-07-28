Son dakika haberi... Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Helikopter ile bölgeyi gezen bakanlar, gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, yangının henüz kontrol altına alınmadığını, hava koşullarının büyümesini kolaylaştırdığını söyledi.

Yoğun şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlarla ilgili de çalışma yapıldığını bildirdi.

Pakdemirli, "Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında konaklamayla ilgili odamız mevcut. Ancak şu ana kadar bir başvuru yok. Buradan da bilgilendirme yapalım. Evlerini tahliye eden vatandaşlarımız, Manavgat'ta kriz masasına uğrarlarsa kendi konaklamalarıyla ayarlama yapılacak." diye konuştu.

"Vatandaşın zararının telafisi yapılacak"

Bakan Çavuşoğlu da yangına anında müdahale edildiğini, ekiplerin, cansiparane çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yangının devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi. Vatandaşın zararının telafisi yapılacak. Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz. İnşallah kısa süre içinde, umut ediyoruz ki bu gece yangın kontrol altına alınır, ondan sonra da gerekli çalışmaları yaparız."

"Yerleşim yerlerine uzak bölgelerde seyrediyor"

Bakan Ersoy da çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı. Yerleşim yerlerine uzak bölgelerde seyrediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden