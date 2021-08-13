Son dakika haberi | Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat'ta koordinasyon toplantısına katıldı

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Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde koordinasyon toplantısına iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde koordinasyon toplantısına iştirak etti.

Antalya'da orman yangınlarından zarar gören bölgelerdeki incelemelerini sürdüren Bakanlar Çavuşoğlu ve Pakdemirli, Manavgat ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenledi.

Orman yangınlarıyla ilgili şu ana kadar yapılan ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş