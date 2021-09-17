Son dakika haberi... Bakank Varank: "Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa bu gençler sayesinde yazacak"

Bakank Varank: "Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa bu gençler sayesinde yazacak"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Teknofest kapsamında gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nı ziyaret ederek araçları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Buradaki gençlerimiz pırıl pırıl gençler ve ileride çok başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum, bu gençler sayesinde yazacak" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde Teknofest kapsamında gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın kapanış gününde ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretilen araçları inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Tek tek araçları imzalayan Bakan Varank, bazı araçları da kullanarak test etti.

"Bütün markalar elektrikli araçlarının yanında otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapıyor"

Otonom araç yarışmalarının son 4 senedir Teknofest etabında düzenledikleri yarışmalar olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Burada özgün bir şekilde kendi geliştirdikleri araç tasarlayan takımların yada bizim ilk defa kendilerine verdiğimiz algoritmaları yükleyerek yarışabilecek hazır araç kategorisinde bir yarışmadan bahsediyoruz. Buradan gençlerimiz, arkadaşlarımız araçları ile otonom bir şekilde yolcu alıp indirme, trafik işaretlerine uyma, aracı park etme gibi araçları tamamen sürücüsüz otonom bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz otonom araçlar zaten dünyanın gündeminde bütün markalar elektrikli araçlarının yanında otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu da yapay zeka görüntü işleme gibi gerçekten ileri teknoloji çalışmayı gerektiren bir alan. Biz burada genç kardeşlerimizde geleceğin teknolojilerinde çalışmaya başlayan gençlerle bir yarışma yapmış oluyoruz" dedi.

"Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa, bu gençler sayesinde yazacak"

Kendilerinin zamanında bu tarz yarışmalar ve böyle imkanlar olmadığını söyleyen Bakan Varank,"Bizim zamanımızda böyle yarışmalar yoktu, böyle imanlar yoktu. Bizim TÜBİTAK'ta hem de Bilişim Vadisi'nde hem de Teknofest'te aslında gençlerimizin ufukları bir manada aşmaya çalışıyoruz. Onların hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olmalara çalışıyoruz. Biz burada özne değiliz. Gerçekten burada ki gençlerin şevklerini gördüklerimizde gayretini gördüğümüzde bu kadar ileri derece algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde biz ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvenli hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'sini arkadaşlarımız inşa edecekler. Gençlerin gayreti gerçekten kelimelerle tarif edilebilecek bir şey değil. Gençler bu gayreti bu işe gönül verdikleri için gösteriyorlar. Biz içinde bu şevk olan, heyecan olan bilim alanında, teknoloji alanında kabiliyeti olan gençlerimize böylece bir şans vermiş oluyoruz ve onlar da bu şansı değerlendirdiklerinde hem kişisel tatmin hem gelecekte özgeçmişlerine yazacakları büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Buradaki gençlerimiz pırıl pırıl gençler ve ileride çok başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum, bu gençler sayesinde yazacak" diye konuştu.