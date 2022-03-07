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Son dakika haberi... Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Demirören Haber Ajansı, Efendi Erkayıran - Politika
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Son dakika haberi... Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Son dakika haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

OSMANİYE (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, törenle kutlandı. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anıta çelenk koyduktan sonra Andırın Caddesi'nde temsili olarak Kuvayimilliye birliklerini karşıladı. Mehteran eşliğinde şehir turu atan Bakan Yanık, stadyumda düzenlenecek törene katılmak için hareket etti.


Son dakika haberi... Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Son dakika haberi... Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Son dakika haberi... Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Son dakika haberi... Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Politika

Derya Yanık, Osmaniye, Politika, Haberler

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