Son dakika haberi! Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var.... Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz.

Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz." Kaynak: AA