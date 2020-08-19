Son dakika haberi! Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var....
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz.
19.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:44
Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz."
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Kaynak: AA