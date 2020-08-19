Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: "(Okulların açılması) Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur'...
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: "(Okulların açılması) Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız."
19.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:44
Bakan Ziya Selçuk: "(Okulların açılması) Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız."
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Kaynak: AA