Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: "(Okulların açılması) Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur'... Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: "(Okulların açılması) Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız."

Bakan Ziya Selçuk: "(Okulların açılması) Bize 'Şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." Kaynak: AA