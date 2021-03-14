Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk, liselilerin salgında gösterdiği gayret, eleştiri ve anlayışa saygı duyduğunu bildirdi
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Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk, liselilerin salgında gösterdiği gayret, eleştiri ve anlayışa saygı duyduğunu bildirdi

14.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:36
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk, liselilerin salgında gösterdiği gayret, eleştiri ve anlayışa saygı duyduğunu bildirdi

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyduğunu belirterek, "Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyduğunu belirterek, "Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak."

Selçuk, paylaşımında öğrencilerle fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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