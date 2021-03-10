Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.