Son dakika haberi... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz şehit yakınları ile bir araya geldi

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile şehit Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine'yi kabul etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile şehit Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine'yi kabul etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile şehit Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin babası Mustafa Mine ile Bakanlıkta bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.

Şehit babası Oruç'un oğulları için yazdığı "Şehitlerimizin biri Ahmet'ti biri Mehmet, her ikinize de Mevla'm eylesin rahmet, inşallah mekanınız olmuştur cennet" dizelerini bu paylaşımına not düşen Selçuk, "Şehitlerimizin aileleri büyük Türkiye ailemizin en değerli üyeleri. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü