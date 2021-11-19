Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Erasmus+' Avrupa'nın geleceğine yapılmış en değerli yatırım

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile yaptığı görüşmede, "Biz 'Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'nı Avrupa'nın geleceğine ve ortak geleceğimize yapılmış en değerli yatırım olarak görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile Avrupa Birliği Başkanlığı'nda bir araya geldi. Ziyarette 'Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'nın Türkiye'de uygulanması, yeni program dönemine ilişkin beklentiler ve iş birliği fırsatlarının artırılması konuları ele alındı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ise "Türkiye, AB'ye aday olan bir ülke; ancak katılım süreci hizmetlerden, pazarlardan, paralardan, gümrüklerden ya da tarım ürünlerinden ibaret bir şey değil. Dolayısıyla insanlar arası ilişkiler diğerleri ile eşit önemde, belki de daha önemli. 'Erasmus+' gibi programlar dahilinde bir aradayız. Aslında bu programları aramızdaki iş birliğinin devam etmesini sağlayan yakıt gibi düşünebiliriz" dedi.