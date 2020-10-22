Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı İskurt'tan Ankara-Sivas YHT hattı açıklaması Açıklaması

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, "Teknik sıkıntıları çözüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt,

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, "Teknik sıkıntıları çözüldü. Dolayısıyla bu müjdeli haberi daha sonra vereceğiz. Ama hedefimiz, en kısa sürede bu yıl içerisinde tamamlamak. Şu andaki programımıza uygun olarak çalışmalar devam ediyor." dedi.

İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Bütünsel Kalkınma İçin Demir Yolu Vizyonu" konulu panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demir yolu alanında faaliyetlerinin hızla devam ettiğini ancak bunların daha da artması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de demir yolunun daha fazla insanın hayatına girmesi gerektiğine işaret eden İskurt, "Biz demir yollarıyla yaşamayı öğrenmeliyiz. Demir yolunu halkın yolu haline getirmeliyiz. Ticaretimizi demir yoluna göre yapmalıyız. Ticaretimizde demir yolunu düşünmeliyiz. Yani her vatandaşımızın hayatında bana göre demir yolu olmalı." diye konuştu.

Bu durumun da mevcut imkanların çok daha iyi kullanılmasını sağlayacağını aktaran İskurt, "Etrafında özel sektörümüz, sanayimiz de aynı şekilde buna bağlı olarak gelişecek. Ama öncelikle biz Bakanlık olarak da, hükumet olarak da bunu sağlamalıyız. Politikamız bu demir yolu kullanımını kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli demir yolu çalışmalarına hız verdik"

Bu çerçevede ciddi yatırımlar yapıldığını anlatan İskurt, "Yük taşımacılığı anlamında en ekonomik yol, deniz yoludur. Karaya geldiğinizde en ekonomik taşıma yolu ise demir yoludur. Ama Türkiye'deki şartlara baktığımız zaman bunu nasıl daha iyiye götürürüz diye bakarsak 2023, 2035 ve 2053 hedeflerimiz doğrultusunda gerçekten ciddi yatırımlar yapıyoruz." dedi.

Kara yolu bakımından önemli yollar yapıldığını ve bu noktada istenilen noktalara gelindiğini aktaran İskurt, bundan sonra ulaştırmada en büyük hedefleri "demir yolu ağırlıklı yatırımların artırılması, demir yollarının iyileştirilmesi, modernizasyonu ve sanayinin dönüşmesi" olarak belirlediklerini söyledi.

Bu noktada politikaları temel başlıklar altında özetleyen İskurt, şunları kaydetti:

"Yüksek Hızlı Tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi hedefler arasında. Bununla beraber demir yolu sanayisinin de gelişmesi lazım. Yerli ve milli demir yolu çalışmalarına hız verdik. Bunda ciddi mesafeler inşallah kaydediyoruz ve kaydedeceğiz. Lojistik merkezlerinin yaygınlaştırılması da çok önemli. Bununla ilgili de yatırımlar yapıyoruz. Ama özel sektörün de buna paralel olarak eşlik etmesi gerekiyor."

"Ankara-Sivas YHT hattında teknik sıkıntılar çözüldü"

Enver İskurt, Ankara-Sivas YHT hattını en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini belirterek, "Teknik sıkıntıları çözüldü. Dolayısıyla bu müjdeli haberi daha sonra vereceğiz. Ama hedefimiz, en kısa sürede bu yıl içerisinde tamamlamak. Şu andaki programımıza uygun olarak çalışmalar devam ediyor." dedi.

2002'den önce demir yollarının bulunduğu noktanın içler acısı olduğunu aktaran İskurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 18 yıla baktığımız zaman hem yolcu taşımacılığında hem ticarette ciddi yatırımlar yapıldı. Eksikliklerimizi giderme adına demir yollarını modernize ediyoruz, yeni hatlar yapıyoruz. Demir yollarımızın yüzde 45'ini elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Çok daha düşük seviyelerdeydi. Hedefimiz, 2023 sonunda yüzde 75, yüzde 77'ye yakınını elektrikli ve sinyalli hale getirmek yönünde. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Dolayısıyla demir yolunda elektrikli hattın ne kadar ekonomik ve hızlı olduğunu biliyoruz ve sinyalli hatların ne kadar önemli olduğunun, zamanın iyi kullanılması bakımından çok önemli olduğunun bilincindeyiz ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyor."

"Türkiye'de raylı sistemlerin üretiminde iyi bir altyapı bulunuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de Türkiye'de son 20 yılda demir yollarında önemli bir atılım gerçekleştirildiğini belirterek, "Sanayi ve teknoloji üretimi sadece üretim bölgelerinde olmuyor. Bir alanı sanayi bölgesi olarak ilan ettiğimizde ilk soru altyapının ardından ulaşıma ilişkin olarak geliyor. Özellikle demir yolu bu bakımdan kritik öneme sahip." diye konuştu.

Demir yolları ve sanayi üretim bölgesi ilişkisinin gelişmesi için birinci aşamada sanayinin gelişmesi ve satılabilmesinin önemli olduğuna işaret eden Dönmez, şunları söyledi:

"Sanayinin gelişmesi için demir yolunun var olması, bizatihi sanayi için bir aşama ki Türkiye'de bu hala devam ediyor. Bazı organize sanayi bölgelerinin demir yolu bağlantısı yok. Kılçık denen yan bağlantılarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. İkinci adım, taşıma maliyetlerinin uygun olması. Genelde demir yolu kara yoluna göre uygun maliyetli. Üçüncüsü de zaman... Örneğin Konya'dan Mersin'e taşıma günlerce sürerse anlam ifade etmez. Bu açıdan demir yollarımızın çok iyi çalışması ve yük taşımacılığında öne çıkması sanayiye hizmet sağlayacaktır. Yükleme-boşaltma merkezlerinin de kapasite problemlerini çözmesi, sanayiciler ve üretimin sağlıklı dağıtımı için ayrıca gereklidir."

Dönmez, raylı sistemlerin üretiminde Türkiye'de iyi bir altyapı sistemi olduğunu vurgulayarak, "Burada çok büyük bir ekonomi, yatırım ihtiyacı ve yerli-milli sanayinin gelişme şansı var. Sadece Türkiye içinde satmak yetmez. Tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışarak, ürettiğimizi hızla ve az maliyetle dışarı satmamız ve ülke içinde dağıtımını sağlamamız, ekosistemin önemli parçalarını yerlileştirmemiz lazım. Kritik bileşenleri yerli yapmamız ve bunları dünyanın her tarafına satmamız gerekli." ifadelerini kullandı.

"Demir yollarına yapılacak yatırım, GSYH'ye katkı sağlayacak"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde demir yolunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "İran'la 3 ay sınır kapımız kapalı kaldı, uçak kalkmadı, araç geçemedi, demir yolu olmasaydı ticaret sıfırlanacaktı. Başka yerlerde aynı sorun yaşandı ama demir yolu bu konuda ticaretin devamı için bir çözüm oldu." dedi.

Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 60'ının deniz yoluyla sağlandığını aktaran Uçarmak, şöyle devam etti:

"Yüzde 30 kara yolu ve yüzde 1'in altında demi ryolunun ticaretimizde etkisi var. Doğrusunu söylemek gerekirse heyecanla Türkiye'de demir yollarının hem kendi kendini finanse etmesini hem de bundan memlekete fayda sağlamasını bekliyoruz. Demir yolunun, dış ticaretimizdeki oranını yüzde 2-3-4, belki 10 gibi kapasiteye çıkarması durumunda GYSH'ye katkıda bulunacağını tahmin ediyorum. Ülke olarak çevremizdeki dostlarımız bize benzemese bile biz ticarette bir yol açıyoruz ya da oyun kuruyoruz. Demir yollarına yapılacak yatırımlar Türkiye'nin GSYH'sine ve ekonomideki günlük pastasının büyütülmesine çok büyük katkı sağlayacaktır."

Uçarmak, sınır geçişleri bakımından da demir yollarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Demir yoluyla yapılan sınır ticareti, en garantili ve risk içermeyen yoldur. Hem gümrük işlemleri bakımından kolay hem de ciddi bir koşuşturma gerektirmeyen bir iştir. En çok ihracat yaptığımız Irak'a tek sınır kapımız var ve 10 milyar liralık ihracat yapmaya çalışıyoruz. Gürcistan'la 3 kapımız var, Orta Asya'ya oradan açılıyoruz. İran'ın bazı özellikleri kısıtlamalara neden oluyor. Bulgaristan'dan Avrupa'ya açılan, Gürcistan'dan Orta Asya'ya açılan ve İran üzerinden giden demir yollarımızın geliştirilmesi ticaretimiz açısından çok faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak