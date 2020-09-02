Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdır Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdırKÜLTÜR Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Beklentimiz en kısa zamanda bir aşının çıkmasıdır.

Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdır

KÜLTÜR Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Beklentimiz en kısa zamanda bir aşının çıkmasıdır. Ama vatandaşımızın şu süreci geçerken dikkat edeceği şeyde, sihirli üç kelime var, maske, mesafe ve hijyendir." dedi. Ankara'dan kara yolu ile bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a gelen Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ilk olarak Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Demircan Ali Paşa Camisi, Yazmacılar Hanı, Halit Sokağı, Ulu Cami ve Tokat Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Demircan'a Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve ilgili yetkililer eşlik etti. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Demircan Tokat'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü bir dizi proje olduğunu söyledi. Tokat'ta bulunmaktan dolayı mutlulu olduğunu dile getiren Demircan,"Yapılan işlerin ne durumda olduğunu gördük. Kültürel altyapı ile yapılabilecek bazı projeleri Valimiz ve Belediye Başkanımız ile istişare etmek için buradayım. Tokat'ın geleceğine, kültürel mirası daha da zenginleştirerek turizme açarak parlayan sürecine yeni katkılarda bulunmak hedefimiz." dedi. Salgın sürecinde alınması gereken tedbirlerin önemine değinen Demircan, "Kamuoyunun bildiği ile hükümetimizin elindeki bilgilerde hiçbir farklılık yok. Her şey şeffaf şekilde yürüyor. Bu süreç böyle gidiyor. Tabii geçen yıla göre hedeflerimiz revize oldu. Ancak bir toparlanma olmadı diyemeyiz, toparlanma var. Beklentimiz en kısa dönemde bir aşının çıkması. Ama vatandaşımızın bu süreci geçerken de dikkat edeceği sihirli üç kelime var, maske, mesafe ve hijyen. Bu olaylara bağlı olarak turizmimiz de o sürece göre şekillenecek. Umut ediyoruz ki bu girdaptan bütün dünya çıkmış olsun. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy bir turizmci olarak dünya ile teması, uçuşların ve kapıların açılması süreçlerini titizlikle takip ediyor. Bu anlamda da çok başarılı ama sonuçta pandemi hareketliliği, bütün ülkelerdeki bilim kurullarının kararlarına bağlı olarak değişiyor. Başlangıçtan bugüne geldiğimizde en azından bir hareket var." diye konuştu.

Kaynak: DHA