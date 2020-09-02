Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdır

Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdırKÜLTÜR Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Beklentimiz en kısa zamanda bir aşının çıkmasıdır.

02.09.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:58

Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdır

KÜLTÜR Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Beklentimiz en kısa zamanda bir aşının çıkmasıdır. Ama vatandaşımızın şu süreci geçerken dikkat edeceği şeyde, sihirli üç kelime var, maske, mesafe ve hijyendir." dedi. Ankara'dan kara yolu ile bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a gelen Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ilk olarak Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Demircan Ali Paşa Camisi, Yazmacılar Hanı, Halit Sokağı, Ulu Cami ve Tokat Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Demircan'a Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve ilgili yetkililer eşlik etti. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Demircan Tokat'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü bir dizi proje olduğunu söyledi. Tokat'ta bulunmaktan dolayı mutlulu olduğunu dile getiren Demircan,"Yapılan işlerin ne durumda olduğunu gördük. Kültürel altyapı ile yapılabilecek bazı projeleri Valimiz ve Belediye Başkanımız ile istişare etmek için buradayım. Tokat'ın geleceğine, kültürel mirası daha da zenginleştirerek turizme açarak parlayan sürecine yeni katkılarda bulunmak hedefimiz." dedi. Salgın sürecinde alınması gereken tedbirlerin önemine değinen Demircan, "Kamuoyunun bildiği ile hükümetimizin elindeki bilgilerde hiçbir farklılık yok. Her şey şeffaf şekilde yürüyor. Bu süreç böyle gidiyor. Tabii geçen yıla göre hedeflerimiz revize oldu. Ancak bir toparlanma olmadı diyemeyiz, toparlanma var. Beklentimiz en kısa dönemde bir aşının çıkması. Ama vatandaşımızın bu süreci geçerken de dikkat edeceği sihirli üç kelime var, maske, mesafe ve hijyen. Bu olaylara bağlı olarak turizmimiz de o sürece göre şekillenecek. Umut ediyoruz ki bu girdaptan bütün dünya çıkmış olsun. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy bir turizmci olarak dünya ile teması, uçuşların ve kapıların açılması süreçlerini titizlikle takip ediyor. Bu anlamda da çok başarılı ama sonuçta pandemi hareketliliği, bütün ülkelerdeki bilim kurullarının kararlarına bağlı olarak değişiyor. Başlangıçtan bugüne geldiğimizde en azından bir hareket var." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdır

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Faik Öztrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sibel Can Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Falcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Kız Eylül Bursa Samsun
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Demircan: Beklentimiz en kısa zamanda aşının çıkmasıdır - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 19:58:58. #1.14#
title