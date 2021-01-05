Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Çataklı: 2020'de 865 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2020 yılında 9'u kırmızı kategoride olmak üzere 104 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Toplam etkisiz hale getirilen PKK 'lı terörist sayısı 865, DEAŞ'lı terörist sayısı 292, sol terör örgütü mensubu sayısı ise 36" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere değinen Çataklı, "Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 35 milyon 265 bin 87 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda, izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaşımızdan 139 bin 693 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edilmiştir" dedi.

'YURT İÇİNDE TERÖRİST 320'NİN ALTINA İNDİ'Terörle mücadelede hedeflerinin 'sıfır' terörist olduğunu vurgulayan Çataklı, koronavirüs salgınına rağmen bu yılki terörle mücadele çalışmalarında en küçük sapma, erteleme ve gecikme yaşanmadığını ifade ederek, "PKK'ya katılım tarihinin en düşük, örgütten kaçışlar ise en yüksek seviyesindedir. Bu yıl 321 terör örgütü mensubu teslim olmuş, bunlardan 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirilmiştir. PKK'ya katılım 2019'a göre yüzde 60 azalışla 2020'de 52 olmuştur. PKK terör örgütünün yurt içi terörist mevcudu 320'nin altına inmiştir" diye konuştu.'2020'DE 865 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Terörle mücadele kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonlara değinen Çataklı, şunları söyledi: "469'u büyük ve orta olmak üzere kırsalda toplam 110 bin 902, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik olarak 18 bin 468 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride olmak üzere 104 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Toplam etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 865, DEAŞ'lı terörist sayısı 292, sol terör örgütü mensubu sayısı ise 36'dır. PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında 1230 sığınak, mağara ve barınak kullanılamaz hale getirilmiş, 6 füze, 6 uçaksavar, 4 havan olmak üzere 602'si ağır toplam 1062 silah ve bunlara ait 199 bin 383 adet mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 31.4 ton patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Beşiktaş saldırısında kullanılan patlayıcı miktarının 220 kilo ile 400 kilo arasında tahmin edildiği göz önüne alındığında 31.4 ton patlayıcının neyi ifade ettiği herhalde daha net anlaşılacaktır."'HAZIRLIKLARIMIZ, BU KIŞIN PKK İÇİN UNUTULMAZ OLMASINA YÖNELİK'PKK'nın terörist kimliğinin yanı sıra aynı zamanda dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü olduğunu ifade eden Çataklı, "PKK, elemanlarına mağarada sefil bir hayatı, ölümü reva görürken, liderleri Avrupa'da yaklaşık 1.5 milyar dolar olarak tahmin edilen uyuşturucu geliriyle sefahat içinde yaşamaktadır. PKK'ya müzahir kitle, savunucuları, sözcüleri, dağ kadrosu, sempatizanları bu denklemi iyi düşünmelidir. Biz bu kış yine dağlarda olacağız. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu kış onlara hiç yalnızlık çektirmeyeceğiz. Bundan emin olabilirler. Tüm planlarımız ve hazırlıklarımız bu kışın PKK için unutulmaz bir kış olmasına yöneliktir" diye konuştu. ' KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 21 AZALDI'Bakan Yardımcısı Çataklı, kadın cinayetlerine ilişkin 2019'da hayatını kaybeden kadın sayısının 336 olduğunu belirterek, "2020'de ise yüzde 21 azalış sağlanmıştır ve 266 olmuştur. Bu konuda özellikle 6284 sayılı yasanın uygulanması talebi üzerinde bir eleştiri ortaya koyanların, kadın cinayetleri sayısında 6284 sayılı kanunun kriterlerini baz almadan resmi rakamlardan farklı ve yüksek rakamlar açıklamalarını da bir manipülasyon olarak ortaya koyduklarını özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.Çataklı ayrıca bugün itibarıyla ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 422 bin 258'e ulaştığını, yıl sonu itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının da 3 milyon 641 bin 370 olduğunu ifade etti.'POLİSELERİMİZE KATİL DENMESİNİ KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL'Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polislere yönelik slogan atılmasına tepki gösteren Çataklı, şöyle konuştu: "Polisimiz, jandarmamız ve tüm kolluk birimlerimiz canla başla çalışırken ne yazık ki yıl boyunca sistematik bir yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldı. Nihayetinde dün Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz, şımarık ve nereden kurgulandığı belli olan bir slogan, bu zincirin son halkası olarak bizleri son derece üzdü. Her şeyden önce bu hadise ve bu slogan Boğaziçi Üniversitesinin kendine ait saygınlığına yakışmamıştır. Emniyet birimlerimize her gün binlerce yardım çağrısı gelir, bu yardım çağrılarının hiçbirisi 'katil polis' diye yapılmıyor. 'Polis imdat' diyerek yapılıyor. Bugün bir takım siyasi pozisyonlar için bu hakareti yapanlara hitaben 'mücadelesinin yanındayım' diye destek tweeti atanlara, bizzat ana muhalefet partisini temsilen o eyleme gidip destek olanlara şunu ifade etmek istiyoruz; bu kurumlar hepimizin kurumları, bu devlet hepimizin, bu polisler hepimizin. Bizi de çoluk çocuğumuzu da malımızı da canımızı da koruyacak olan bu polisler bizim polislerimiz. Türk polis teşkilatı bir sloganla itibarı ayaklar altına alınabilecek basit bir kurum değildir. Polislerimize 'katil' denmesini bizim kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Bizim, bu kinden ve bu ithamdan anladığımız tek şey, kolluk birimlerimizin terörle mücadelede ortaya koyduğu başarının, özellikle bu eylemde sloganları dillendirilen bazı örgütlerin, o örgütlere vurulan darbenin rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık devam edecek. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz."'EYLEMDE, TERÖR ÖRGÜTÜYLE İRTİBATLI KİŞİLER VAR'Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca aralarında MLKP dahil terör örgütüyle irtibatı olan, örgütsel kaydı bulunan kişiler de bu 17 kişi arasında var. Bu olayın iki boyutu var. Bir tanesi orada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, polisimize mukavemet ama aynı zamanda 'katil polis' diye bağırıldığını gördük. Polisimize tekme atıldığını gördük. Bunların gereği yapılacak. İkincisi de bir pandemi süreci yaşıyoruz. Orada bu kısıtlamalara, tedbirlere uyulmadığını gördük. Bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli tespitleri yaptılar ilgililere tebligatlarda bulunulacak" dedi.- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN