Son dakika haberi! Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta
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Son dakika haberi! Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta

Bir son dakika haberine göre BİTLİS'te bu yıl 949'uncu yılı kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan...

Son dakika haberi! Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta
14.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:38

BİTLİS'te bu yıl 949'uncu yılı kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Ahlat'a geldi.

Malazgirt Zaferi öncesi Ahlat'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız'ı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, birlikte karşıladı. Heyet, önce Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçen heyet, buradaki mezar taşları hakkında Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Kulaz'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, şunları söyledi: "Bu yıl 949'uncu seneyi devriyesini kutlayacağımız. 1071 Malazgirt-Ahlat etkinlikleri için bugün Ahlat'tayız. Bin yıllık kabristanda şahidelerin önündeyiz. Burada saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü restorasyon çalışması var. Yaklaşık 12 bin merhum bulunduğu bir mezarlık burası, Türk-İslam tarihinin en eski kabristanı. Burası bir taraftan restore ediliyor. Diğer taraftan bizler de bir etkinlik alanı düzenlemekteyiz. 25 Ağustos'ta sayın Cumhurbaşkanımız burada geçlerle buluşacak. Bütün milletimize hitapları olacak. 26 sabahı da Malazgirt'te bir ahitleşme ve birlik ikrarında bulunacaklar. Bu süre içerisinde 22-26 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir katılıma davet edemiyoruz. Kendi doğal akışı içerisinde maske, temizlik ve mesafe kuralları çerçevesinde hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bir yoğunluğa sebep olmadan bu tarihi bin yıllık akışı içinde milletimizden bu tarihe şahitlik etmelerini istiyoruz."Açıklamasına, "Kökenimizi ve geçmişimizin nerden geldiğini bilmezsek, nereye gideceğimizle ilgili sağlam kurgular yapamayız" diyerek başlayan Bilal Erdoğan, şöyle konuştu: "Aslında Malazgirt Zaferi ile beraber Ani, Malazgirt ve Ahlat ile beraber Ahlat bizim ecdadımızın yerleşim yeri ve dağıtım merkezi olmuştur. Bütün Anadolu'yu mayalayan sadece nüfus olarak değil, kültür, fikir, hayat anlayışı olarak mayalayan bir merkez. 12'nci yüzyıl itibari ile dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi Ahlat. Bu mezar taşlarının ecdadımızın olmasının önemi nedir? Herkes etkileniyor. Buranın önemini idrak ediyor. Ancak hakikaten kökenimizi ve geçmişimizin nerden geldiğini bilmezsek, nereye gideceğimizle ilgili sağlam kurgular yapamayız. İttifak üzerinde milletçe ittifak ettiğimiz hedefler oluşturamayız. Onun için nerden geldiğimizi bilmek durumundayız. Bunu dünyada herkes yapıyor. Batı medeniyeti de kendini bazı kökenlere dayıyor. Doğu medeniyeti de kendini aynı şekilde köklendiriyor. Biz de Müslüman Türkler olarak Anadolu insanları olarak kökenimizin nerelerden geldiği konusunda sağlam bir bilince sahip olmak istiyorsak, Ahlat'ı Malazgirt'i tanımak bilmek zorundayız. Son 3 yıldır yaptığımız çalışmalar gençlerimize bu minvalde bu varoluş şuurunu verebilme merkezinde bu yıl salgından dolayı geçtiğimiz yıllar gibi çok büyük kalabalıkların gelmesini arzu etmiyoruz. Sene boyunca sadece bu bölgenin insanları değil bütün gençlerimizi ve milletimizi özellikle Ahlat'ı görmesini arzu ediyoruz."Cuma Namazını Ahlat'taki Ulu Cami'de kılan heyet, daha sonra Ahlat Çarho etkinlik alanına geçti. Bilal Erdoğan, otağ çadırı önünde bilgiler aldı. Otağ çadırında gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bu yıl 949'ncu yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt zaferini bu alanda kutlayacaklarını belirterek, "Hazırlıklar kapsamında ilgili bakanlarımız ve Okçular Vakfımızla birlikte buradayız. Bütün amacımız Anadolu'ya açılan bu kapıyı tekrar gençlerimize, gelecek nesillerimize hatırlatılmasını, tanıtılmasını sağlamaktır" dedi.

Heyet daha sonra Ahlat'ta inşası devam eden ve bu yıl açılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Buradaki ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Heyet, Ahlat ziyaretinin ardından Muş'un Malazgirt ilçesine hareket etti. 


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Kaynak: DHA

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