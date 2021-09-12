Son dakika haberi... Bakan Yanık: Kadın konukevlerimizin kapasitelerini genişlettik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2002 yılında 8 ildeki kadın konukevlerini 81 ile yaygınlaştırdıklarını belirterek, "Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirirken, kadın konukevlerimizin kapasitelerini de genişlettik" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu, insan onurunu hiçe sayan şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam ettiklerini bildirdi. Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planları ile hem ulusal hem yerel düzeyde tüm taraflarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru, devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM), kadın konukevlerimiz devreye giriyor" dedi.

Öte yandan Yanık, belediyelerin de kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol almalarını istediklerini ifade ederek, "5393 sayılı Belediyeler Kanunu'na göre, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100 bini geçen belediyeler, özellikle barınma ihtiyacı başvurusu bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla kadın konukevi açmakla yükümlüler. Şu anda belediyelere bağlı 33 kadın konukevi bulunuyor. 7 ilimizde de yeni kadın konukevi açılması planlanıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri