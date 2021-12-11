Son dakika haberi! Bakan Yanık: İstanbul Sözleşmesi tek başına sebep olamayacağı gibi tek başına ortadan kaldırmaz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendisi hakkında, ' Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra şiddet azaldı gibi korelasyon (olasılık kuramı) kurduğu' iddialarına ilişkin, "İstanbul Sözleşmesi'nin sadece metin olduğunu, tek başına sebep olamayacağı gibi tek başına ortadan kaldıramayacağını söyledim. Arkasında duramayacağım tek konuşmam yoktur, yeter ki çarpıtmayın" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Deryan Yanık, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde uyuşturucu ilaç bulunması ile ilgili muhalefetten gelen eleştiriyi anımsatarak "Hasan Baltacı, Bakanlığın uyuşturucu üssü olduğu yönünde akla ziyan bir iddiada bulundu. Kendisine soru önergesi gönderdikten sonra açıklıkla cevap verdik. Gerekli disiplin işlemleri yaptım. Hassasiyetimiz çok açık. Bağımlılık gibi özellikle madde bağımlılığı gibi ciddi meseleyi tahfif ederek konuşmayı zül kabul ediyorum. Sanki bağımlılıkla hele uyuşturucu bağımlılığı gibi meseleyle mücadele edilmiyor gibi yansıtılması, konunun istismar edilmesi yanlış" diye konuştu.

"O komisyonda bütün milletvekilleri vardı. Kimsenin itiraz etmediği, gayet iyi anladığı, bir hafta sonra yine geldiğimde eleştirmediği bir konuşmayı çıkarmak. O bende tutmaz. 25 senedir benim ömrüm şiddetle mücadeleyle geçiyor. Şiddetten bahsedenler; Diyarbakır Annelerine bakacak, Kandil'de 9 yaşında çıkarılan çocuklara bakacak. Şiddeti konuşacak en son grup sizsiniz. Burada tutmaz. Bizim ne söylediğimiz açık. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra şiddet azaldı gibi korelasyon kurduğumu söyledi. Bizatihi bu korelasyonun yanlış olduğunu ifade ettim. İstanbul Sözleşmesi'nin sadece metin olduğunu, tek başına sebep olamayacağı gibi tek başına ortadan kaldıramayacağını söyledim. Arkasında duramayacağım tek konuşmam yoktur. Yeter ki çarpıtmayın. 20 yıldır kadınların siyasette, sosyal hayatta, günlük hayatta varlığını destekleyen iktidar var."

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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