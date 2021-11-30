Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA - Haberler
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Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret ve 3'üncüsü düzenlenecek sivil toplum buluşmaları toplantısına başkanlık etmek üzere Hatay'a geldi.

HATAY (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret ve 3'üncüsü düzenlenecek sivil toplum buluşmaları toplantısına başkanlık etmek üzere Hatay'a geldi.

Hatay'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan ve il protokolü ile buluşan Bakan Yanık, daha sonra AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve partililerle bir araya geldi.

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

Son dakika haberi... AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, HATAY'DA

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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