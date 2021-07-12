Son dakika haberleri | "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'a selden zarar görenler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık"

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.