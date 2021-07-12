Son dakika haberleri | "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'a selden zarar görenler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'a selden zarar görenler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık"

Son dakika haberleri | 'Düzce, Sakarya ve Zonguldak'a selden zarar görenler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin lira kaynak aktardık. İhtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin İlyas Tetik Demet Akalın Kaan Yıldırım Burak Özçivit
Spor Arda Turan Salih Uçan Fatih Terim Şaban Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'a selden zarar görenler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:46:39. #1.16#

title