Son dakika haberi! Bakan Varank, VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü oldu

Son dakika gündem haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü oldu. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank'a yarın akşam saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde ilk doz aşı vurulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı