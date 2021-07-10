Bakan Varank: "Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmek"
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Bakan Varank: "Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmek"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinlikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ASELSAN Sivas tesislerine gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kürsüye gelişi ve konuşması SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinliklerine katıldı.

ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinlikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ASELSAN Sivas tesislerine gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın kürsüye gelişi ve konuşması SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinliklerine katıldı.

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Bakan Varank: 'Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmek'
Bakan Varank: 'Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmek'
Bakan Varank: 'Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmek'
Bakan Varank: 'Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmek'
Bakan Varank: 'Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmek'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Bakan Varank: "Hedefimiz yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye konumuna gelmek" - Haberler
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