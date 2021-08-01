Son dakika haberleri | Bakan Varank üniversite-sanayi işbirliği protokolüne katıldı
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Son dakika haberleri | Bakan Varank üniversite-sanayi işbirliği protokolüne katıldı

Son dakika haberleri | Bakan Varank üniversite-sanayi işbirliği protokolüne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Yalova Makine İhtisas OSB ile Yalova Üniversitesi arasında gerçekleşen protokol törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Yalova Makine İhtisas OSB ile Yalova Üniversitesi arasında gerçekleşen protokol törenine katıldı.

Bakan Varank, bir dizi etkinlik için geldiği Yalova'da Valiliği ziyaret etti. Varank, burada Yalova Makine İhtisas OSB ile Yalova Üniversitesi arasında imzalanan protokolde yer aldı. Yalova Üniversitesinin mühendislik fakültesinin OSB arazisi içinde binalarının yapılması ve mekatronik bölümüne destek verilmesi için Vali Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir imza attı. Rektör Cebeci, burada yaptığı konuşmada, üniversite, sanayi işbirliğinin önemine dikkati çekti. Bu kapsamda daha önce teknopark kurulması yönünde protokol imzalandığını hatırlatan Cebeci, "Bugün organize sanayi bölgesi ile uygulamaya dayalı nitelikli insan elaman yetiştirmek ve müşterek AR-GE çalışmaları yapılmak üzere iş birliğini geliştiren bir projenin ön ayağıdır. Bakanlığımızın da burada destekleri bizleri çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ise makine ve endüstri mühendisliği bölümlerinin OSB içinde kurulmasına yönelik protokolü imzaladıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra mekatronik bölümüne kurulması için destek sağlayacaklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu vesile ile dünyada çok iyi örnekleri olan uygulamalı eğitimin sanayi içerisinde üniversite eğitiminin çok güzel bir örneğini modelini Yalova'mızda büyük bir teknik üniversite kampüsü ile gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Binaları biz yapıp üniversitemize hibe ediyoruz. Binaların bütün maliyeti tarafımızdan karşılanarak üniversitemize eğitim öğretim için teslim edeceğiz."

Bakan Varank, protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Törende AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol da hazır bulundu.

Varank sonrasında Yalova Belediyesini ziyaret etti. Varank, son olarak AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması" adlı programa da katıldı.

(Zehra Baykal/İHA)

Son dakika haberleri | Bakan Varank üniversite-sanayi işbirliği protokolüne katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Varank üniversite-sanayi işbirliği protokolüne katıldı
Son dakika haberleri | Bakan Varank üniversite-sanayi işbirliği protokolüne katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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