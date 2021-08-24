Son dakika haberi! Bakan Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin...
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Son dakika haberi! Bakan Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin...

Son dakika haberi! Bakan Varank: 'Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin...
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik.

Bakan Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Son dakika: Bakan Varank: 'Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar...
Son dakika: Bakan Varank: "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar...
Bakan Varank: '2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz.
Bakan Varank: "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz.
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Son dakika haberi! Bakan Varank: "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin... - Haberler Ekonomi
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