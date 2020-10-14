Son dakika haberi... Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın...

14.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:44
Son dakika haberi... Bakan Varank:

Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz.

Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Engin Yıldırım Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cansu Dere Yekta Kopan Türkan Şoray
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Burak Yılmaz Mbaye Diagne Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 15:44:29. #1.15#
title