Son dakika haberi... Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın...
14.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:44
Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz.
Bakan Varank: "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun