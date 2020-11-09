Son dakika haberi: Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."
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Son dakika haberi: Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."

09.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:11
Son dakika haberi: Bakan Varank:

Son dakika haberi... Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.

Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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