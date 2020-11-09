Son dakika haberi: Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek."
09.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:11
Son dakika haberi... Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek.
Bakan Varank: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı